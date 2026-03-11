¡Tras choque contra un poste de concreto de la CFE en la 45 Norte murió automovilista de la tercera edad!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de la tercera edad falleció tras de que al volante de su auto se estrelló contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.

La víctima mortal respondió al nombre de Javier Velázquez Martínez, de 65 años de edad, que se mató al volante de un Chevrolet Chevy, en color gris.

El martes 10 de marzo, alrededor de las once y media de la mañana, transitaba de sur a norte por la Panamericana cuando a la altura del entronque que conduce a “San Pancho” al coche se le desprendió un neumático.

Lo anterior provocó que el sexagenario perdiera el control del volante a la derecha y se proyectara hacia un costado de la cinta asfáltica, donde se impactó fuertemente contra el poste de concreto.

Javier quedó inconsciente a bordo de la unidad de motor y testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos del ISSEA acudieron en auxilio del automovilista y en estado grave lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social, donde poco más tarde dejó de existir a causa de un traumatismo múltiple, de acuerdo al resultado de la necropsia que se le practicó en el Servicio Médico Forense.