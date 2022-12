Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Un elemento de la Guardia Nacional murió tras de que junto con otros tres fueron atacados a balazos mientras viajaban en un vehículo particular ya que se encontraban de descanso.

La agresión ocurrió el domingo 11 de diciembre en los límites con Jalisco y fue confirmada por Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, que reiteró que los elementos de la Guardia Nacional no se encontraban trabajando al momento de los hechos.

Trascendió, con carácter de extraoficial, que el vehículo donde iban los cuatro elementos habría sido perseguido desde Tepetongo hasta Jalisco y baleado, por lo que uno de ellos murió.

Durante su conferencia de prensa semanal, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas indicó que no se consideraba propiamente una agresión a las fuerzas de seguridad ya que los integrantes de la Guardia Nacional viajaban en un vehículo particular, no iban uniformados y estaban de descanso.

Sugirió que el ataque pudo derivarse de un intento de asalto, pues los efectivos solamente circulaban por la carretera y pudieron ser víctimas de un delito, sin que los agresores supieran que eran miembros de una corporación.

Sobre la inseguridad en las carreteras, Adolfo Marín indicó que se está reforzando la vigilancia en vísperas de la llegada de migrantes, con los cuales hay comunicación para establecer al menos dos caravanas de vehículos partiendo de la frontera a fin de que elementos de seguridad los acompañen.

En cuanto al número de policías que han muerto en agresiones armadas, informó que en lo que va del año han sido 48 entre municipales y estatales, por cuyos homicidios hay investigaciones en curso y en 14 casos se tiene una línea de investigación para detener a los responsables.

Detalló que se han judicializado seis carpetas, hay dos personas vinculadas a proceso, se tienen cinco órdenes de aprehensión por cumplimentar, una audiencia intermedia, una sentencia en procedimiento abreviado, dos personas sentenciadas y 13 carpetas de investigación inicial.