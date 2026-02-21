¡Tras caer de un puente ferroviario al arroyo San Francisco ciclista murió!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de entre 50 y 55 años de edad perdió la vida al caer desde un puente ferroviario a una altura aproximada de 10 metros, en el cauce del arroyo San Francisco.

El hecho ocurrió el viernes 20 de febrero, alrededor de las 19:10 horas, sobre la avenida Arroyo San Francisco, en el fraccionamiento Residencial San Javier, a un costado de la planta tratadora de agua, al sur de la capital.

De acuerdo con testigos, el ciclista avanzaba sobre las vías del tren y al llegar al tramo que cruza el arroyo habría perdido el equilibrio, precipitándose al vacío.

Tras la caída, el hombre sufrió un fuerte impacto en la cabeza y quedó tendido en el cauce de dicho arroyo.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal, bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y descendieron hasta donde se encontraba el ciclista.

Tras la valoración, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para cuidar el escenario del hecho.

Minutos después, personal del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica inició las diligencias correspondientes y realizó el levantamiento del cuerpo sin vida para su traslado al Servicio Médico Forense.