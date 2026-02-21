¡Tras estrellarse contra un remolque tipo jaula motociclista perdió la vida en la carretera estatal 43!

EL LLANO, AGS.- Un motociclista perdió la vida tras de que se estrelló contra la parte posterior de un remolque tipo jaula para el transporte de animales.

El trágico accidente sucedió el viernes 20 de febrero, alrededor de las ocho y media de la noche, en el kilómetro 28 de la carretera estatal 43 San Isidro-La Soledad, tramo La Esperanza-La Luz, en el municipio El Llano.

En este lugar murió Cuauhtémoc “N”, de 32 años de edad, que tripulaba una motocicleta Yamaha R15, en color azul y con placa de circulación de Aguascalientes.

En ella transitaba por dicha vialidad en dirección de norte a sur cuando en determinado momento invadió el carril contrario y al regresar al suyo se impactó por alcance contra la parte trasera de un remolque tipo jaula en color rojo, que iba enganchado a una camioneta Chevrolet Cheyenne, en color café y con placas de esta ciudad, que era conducida por Luis Alberto “N”, de 41 años.

El motorista quedó tirado sobre la cinta asfáltica junto a su “jaca de acero” y el conductor de la camioneta detuvo su marcha metros más adelante.

Al sitio arribaron paramédicos del ISSEA en la ambulancia ECO-440, que revisaron al motociclista y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de la Policía Estatal de Carreteras tomaron conocimiento del accidente y acordonaron la zona.

Finalmente, arribaron elementos de Servicios Periciales para el levantamiento del cadáver y su traslado al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.