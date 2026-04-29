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¡Tras caer en una alberca en el balneario Atotonilco niña murió ahogada!

Noticiero El Circo

Foto: cortesía www.ntrzacatecas.com

SAÍN ALTO, ZAC.- Una niña murió ahogada tras de que cayó en una alberca en el balneario Atotonilco, en esta localidad.

La tragedia sucedió el martes 28 de abril.

Los hechos comenzaron por la mañana, cuando la menor de edad cayó a la alberca y se sumergió en el agua.

Testigos la rescataron inconsciente y paramédicos le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lograron hacerla reaccionar.

En condición crítica la trasladaron a un centro de salud en la cabecera municipal de Sombrerete para su pronta atención médica, pero lamentablemente murió poco más tarde.

La Fiscalía General de Justicia del Estado fue notificada de la muerte de la niña, por lo que agentes de la Policía de Investigación acudieron al centro de salud para entrevistar a los padres a fin de conocer su versión de lo sucedido para esclarecer los hechos, así como elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo de la menor para trasladarlo al SEMEFO.

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