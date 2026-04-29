¡Operativo coordinado permitió la captura de los sujetos que atracaron joyería en Pabellón!

El Grupo Mercurio localizó a los presuntos responsables mediante el seguimiento de imágenes de las cámaras del C5i

El arresto fue un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la SSPE y el apoyo tecnológico del C5i

Los sujetos fueron interceptados en la Puerta de Seguridad Sur con las joyas valuadas en 300 mil pesos

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- En una exitosa operación que demuestra la eficacia de la tecnología aplicada a la seguridad, fueron capturados los dos hombres que asaltaron violentamente la joyería “Esmeralda” la mañana del martes 28 de abril.

La clave del éxito radicó en el trabajo de inteligencia del Grupo Mercurio, unidad coordinada por la doctora Michelle Olmos, la cual se encargó de rastrear paso a paso la huida de los delincuentes a través de los diversos ángulos de las cámaras de videovigilancia del C5i.

Una vez ubicados en tiempo real, se activó una respuesta conjunta donde participaron elementos de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para cerrarles el paso.

El cerco policial dio resultados positivos en las inmediaciones de la Puerta de Seguridad Sur, donde las corporaciones lograron detener a los sospechosos.

Al momento de su revisión, se confirmó que llevaban consigo el botín íntegro, cerca de 20 esclavas de oro, sustraído horas antes en la zona Centro de Pabellón de Arteaga.

Tanto los detenidos como los objetos recuperados fueron trasladados ante el Ministerio Público para iniciar el proceso legal correspondiente.

Los hechos comenzaron a las 10:00 horas en el establecimiento ubicado en Valentín Gómez Farías Sur número 14.

Los hampones saltaron el mostrador y amagaron al propietario con un arma corta para apoderarse de la mercancía valuada en 300 mil pesos.

Aunque intentaron evadir a la justicia utilizando una motocicleta, no contaban con el rastreo tecnológico que permitió su captura antes de que terminara el día.