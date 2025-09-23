¡Tras chocar contra una camioneta de una empresa panificadora motociclista murió en San Marcos!

LORETO, ZAC.- Un motociclista murió luego de que chocó contra una camioneta de una empresa panificadora.

El accidente ocurrió la tarde del lunes 22 de septiembre en la comunidad de San Marcos, perteneciente al municipio de Loreto.

Al parecer el motorista circulaba a exceso de velocidad, por lo que perdió el control del manubrio y se fue a estrellar contra la camioneta, tras de lo cual cayó al piso y se golpeó fuertemente en la cabeza.

Tras recibir reportes sobre el percance, al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que revisaron al motociclista y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva, tras de lo cual elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo y lo trasladaron al SEMEFO.