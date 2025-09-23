¡Eran de cuatro estados: confirmaron identidades de cuatro víctimas halladas en Ojuelos!

GUADALAJARA, JAL.- Cuatro de las seis personas que fueron encontradas sin vida en el municipio de Ojuelos ya han sido reclamadas por sus familiares, confirmó la Fiscalía del Estado.

Las víctimas, que habrían sido ejecutadas en Zacatecas y posteriormente abandonadas en territorio jalisciense, eran originarias de Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.

El hallazgo se dio en la comunidad de Morenitos, en la frontera entre Jalisco y Zacatecas, en el contexto de la disputa entre grupos delictivos que operan en la región, lo que ha dificultado el avance de las investigaciones.

Las seis víctimas, cuatro hombres y dos mujeres, presentaban huellas de tortura.

Un video difundido en redes sociales el domingo 14 de septiembre, captado por un automovilista, mostró los cuerpos tirados en una carretera de Zacatecas.

Dos días después fueron localizados en Ojuelos.

Entre las personas identificadas se encuentra una mujer originaria de Tamaulipas, quien contaba con ficha de búsqueda activa en otra entidad, y un hombre de Zacatecas reportado como desaparecido el mes anterior.

Debido a que los cuerpos fueron asegurados en Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó las necropsias.

Sin embargo, el Gobierno Estatal ha solicitado que este caso no sea contabilizado dentro de la estadística de homicidios dolosos de la entidad.