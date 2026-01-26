¡Tras choque entre un auto y una camioneta en la avenida García Salinas una mujer y un hombre lesionados!

FRESNILLO, ZAC.- Dos lesionados, una mujer y un hombre, resultaron lesionados tras un choque entre un automóvil y una camioneta.

El escenario del percance fue el crucero de la avenida García Salinas y la calle Belisario Domínguez, en esta localidad.

Minutos antes de la medianoche del domingo 25 de enero sucedió el percance, luego de que uno de los conductores no respetó la luz roja que le marcaba el semáforo.

Tras recibir llamadas de auxilio al lugar se dirigieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que auxiliaron a las víctimas, una mujer de 25 años y un hombre de 30 años, a quienes posteriormente trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

De los hechos tomaron conocimiento oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que abanderaron el lugar ya que los vehículos siniestrados quedaron atravesados sobre la avenida e interrumpieron la circulación con dirección a la zona Centro.

Finalmente, las dos unidades fueron remolcadas a un corralón con apoyo de una grúa.