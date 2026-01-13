¡Tras colgarse de la rama de un árbol una persona joven se quitó la vida!

Foto cortesía: www.ntrzacatecas.com

GUADALUPE, ZAC.- Una persona joven se suicidó tras colgarse de la rama de un árbol, donde fue descubierta por varios habitantes a temprana hora de este martes.

La persona contaba con aproximadamente 25 años de edad y se quitó la vida en la calle Fray Antonio Margil de Jesús, donde se colgó del cuello del árbol.

Alrededor de las siete de la mañana algunos vecinos que iban a iniciar sus actividades cotidianas la observaron suspendida, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Los primeros que acudieron al lugar fueron oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que confirmaron el hecho y la muerte de la persona, por lo que resguardaron la zona.

Poco después, para iniciar las indagatorias correspondientes, arribaron agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales.

Al término de las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.