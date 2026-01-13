¡Tras la volcadura de una camioneta en la carretera 45 dos personas de la tercera edad resultaron lesionadas!

FRESNILLO, ZAC.- Una camioneta sufrió una aparatosa volcadura en la carretera federal 45 y sus dos tripulantes resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica.

El lunes 12 de enero, alrededor de las nueve y media de la noche, las dos víctimas, personas de la tercera edad, transitaban por dicha vialidad en una camioneta tipo Pick-Up, cuando a la altura del Libramiento Sur, el operador perdió el control del volante.

Lo anterior ocasionó que la unidad de motor abandonara la cinta asfáltica y se volcara, terminando sobre la tierra y entre los matorrales.

Testigos reportaron el accidente al servicio de emergencias y al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que auxiliaron a las dos personas que viajaban en el vehículo y las trasladaron a un hospital de la cabecera municipal de Fresnillo para su debida atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del percance y con apoyo de una grúa retiraron la camioneta.