¡Tras derrapar y caer de su motocicleta hombre perdió la vida en la carretera federal 45!

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre perdió la vida tras de que derrapó y cayó de la motocicleta que tripulaba.

El accidente mortal sucedió el viernes 27 de febrero, alrededor de las siete y media de la mañana.

A bordo de una motocicleta tipo Cross, en color rojo, el infortunado transitaba por la carretera federal 45, en el sentido hacia Zacatecas, cuando a la altura de la comunidad La Pimienta derrapó y cayó del vehículo de dos ruedas.

Tras ser alertados del hecho por testigos, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y rescatistas de Protección Civil Municipal, pero ya nada pudieron hacer por el motociclista debido a que lo encontraron muerto.

Oficiales de la Guardia Nacional división caminos tomaron conocimiento del accidente en tanto que oficiales de la Policía Municipal brindaron apoyo resguardando el escenario.

Elementos de Servicios Periciales hicieron acto de presencia poco más tarde para efectuar el levantamiento del cadáver y remitirlo al Servicio Médico Forense.