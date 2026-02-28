¡Por tráfico de indocumentados sentenciaron a 8 años de prisión a un sujeto y a una mujer!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto y una mujer, detenidos en el 2024 por movilizar a 21 migrantes en el semirremolque de un tráiler, entre ellos dos menores de edad, fueron sentenciados, cada uno, a 8 años de prisión tras ser declarados culpables por el delito de tráfico de indocumentados en la modalidad de transporte de personas extranjeras por territorio nacional, con el objetivo de obtener un lucro y evitar alguna revisión migratoria.

Se trata de Álvaro “N” y Érika “N”.

Policías municipales los aprehendieron el lunes 10 de junio del 2024 en calles de la colonia Luis Ortega Douglas, en el oriente de la ciudad.

Los oficiales detectaron un tractocamión, que llevaba acoplado un semirremolque, circulando por una vialidad no permitida y le marcaron el alto a sus tripulantes, los ahora sentenciados.

Los elementos escucharon voces y llantos que provenían del interior del semirremolque y al abrir las puertas para hacer una revisión descubrieron a 21 personas extranjeras: 12 de Guatemala, 5 de Nicaragua y 4 de la República del Salvador, entre éstas dos menores de edad, y quienes no contaban con la documentación para acreditar su legal estancia en el país.

Por tal motivo, Álvaro y Érika fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que les inició la carpeta de investigación correspondiente.

Los acusados fueron consignados ante una jueza de Control, que los procesó y les impuso la mencionada sentencia condenatoria de 8 años de prisión, a cada uno, por el delito señalado, así como el pago de una multa de 586 mil 550 pesos.