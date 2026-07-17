¡Tras detonaciones afuera de bar La Caminera en Jesús María detuvieron a presunto tirador!

Policía Estatal aseguró un casquillo percutido y un vehículo Cheyenne rojo

El detenido portaba un arma escuadra calibre .380 con cargadores y cartuchos útiles

JESÚS MARÍA, AGS.- La detonación por arma de fuego fue reportada por una mujer al 911 hoy viernes a las 02:20 horas, cuando aseguró haber escuchado dos disparos afuera del negocio La Caminera Bar, ubicado en avenida Viña Antigua esquina Siglo XXI, en el fraccionamiento Viña Antigua, en Jesús María.

Según la versión de la reportante, tras las detonaciones observó un casquillo tirado en el piso y señaló que el presunto responsable llegó en una Cheyenne roja, totalmente polarizada, con tres masculinos más a bordo, retirándose de inmediato hacia Siglo XXI.

Elementos de la Policía Estatal arribaron al sitio y aseguraron un casquillo percutido.

Con las características del vehículo y del sujeto se implementó un operativo que permitió, casi dos horas después, la detención de Ángel Emiliano “N”, de 22 años, originario de San Luis Potosí, en el residencial Ruscello, en Jesús María.

Al individuo se le aseguró una Cheyenne roja con placas de Aguascalientes y un arma de fuego tipo escuadra calibre .380 BETA, con dos cargadores abastecidos y cuatro cartuchos útiles, posibles relacionados con el reporte inicial.

La Fiscalía General del Estado fue notificada y personal de Investigación Criminal, junto con peritos del Instituto de Ciencias Forenses, realizó las diligencias correspondientes tanto en el exterior del bar como en el vehículo asegurado.