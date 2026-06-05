¡Tras fuerte caída joven motociclista falleció en Loma Bonita!

Derrapó por la lluvia y por arena suelta en la cinta asfáltica

Fotos: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven motociclista falleció tras de que sufrió una fuerte caída en calles de la colonia Loma Bonita, en el poniente de la ciudad, debido a que sobre la cinta asfáltica había arena y además estaba lloviendo, lo que lo hizo derrapar.

El finado fue identificado como Andrés Bocanegra Martínez, que contaba con 19 años de edad.

El accidente que le costó la existencia sucedió la noche del miércoles 3 de junio en la avenida Siglo XXI y prolongación Constitución, en la colonia mencionada.

El joven laboraba en un rancho, donde realizaba actividades agrícolas y cuidaba animales.

Esa noche, al concluir su jornada, abordó su motocicleta para regresar a su domicilio, por lo que transitaba por la avenida Siglo XXI y al intentar dar vuelta en prolongación Constitución perdió el control del manubrio debido a que el piso se encontraba mojado por la lluvia que caía y a que había arena suelta.

Esto provocó que la motocicleta derrapara y Andrés cayera fuertemente al piso.

Algunas personas que fueron testigos del incidente se acercaron a auxiliarlo y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, que encontraron al joven motociclista todavía con vida pero lesionado de gravedad, por lo que lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social.

No obstante, Andrés murió poco después de su ingreso, por lo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado y elementos de Servicios Periciales acudieron al hospital para levantar su cuerpo y trasladarlo al SEMEFO.