¡Fue sentenciado sujeto detenido en “Las Huertas” con armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Policía Estatal pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes a Carlos “N”, dos armas de fuego, dos cargadores y nueve cartuchos útiles, indicios con los que el agente del Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación.

Carlos “N” fue detenido en calles de la colonia Insurgentes, municipio de Aguascalientes, en donde los elementos policiales realizaban labores de vigilancia y prevención del delito cuando lo observaron conduciendo una motocicleta sin casco de seguridad, por lo que le marcaron el alto.

Luego de una persecución a pie, las autoridades policiales detuvieron a Carlos “N”, quien, junto con las armas, cargadores y cartuchos asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en Aguascalientes.

A través del Ministerio Público de la Federación, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Aguascalientes obtuvo de una jueza de Control sentencia de 3 años 9 meses de prisión y el pago de una multa de 5 mil 865 pesos.