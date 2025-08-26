NoticiasZacatecas

¡Tras la volcadura de una pipa que transportaba material peligroso chofer murió en Río Grande!

RÍO GRANDE, ZAC.- Un chofer murió tras la volcadura de un camión cisterna tipo pipa que transportaba material peligroso.

El escenario del accidente fue la carretera federal 49, a la altura de la comunidad de Tetillas, en Río Grande.

El lunes 25 de agosto, alrededor de las dos y media de la tarde, testigos se comunicaron al servicio de emergencias 911 para reportar el accidente, provocando la intervención de paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Al arribar, confirmaron que se trataba de la volcadura de una pipa con material peligroso y al tratar de auxiliar al operador verificaron que ya había fallecido.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje respectivo para tratar de determinar las causas que originaron el accidente.

El cuerpo del fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO para la práctica de la necropsia.

