¡Tras la volcadura de una pipa que transportaba material peligroso chofer murió en Río Grande!
RÍO GRANDE, ZAC.- Un chofer murió tras la volcadura de un camión cisterna tipo pipa que transportaba material peligroso.
El escenario del accidente fue la carretera federal 49, a la altura de la comunidad de Tetillas, en Río Grande.
El lunes 25 de agosto, alrededor de las dos y media de la tarde, testigos se comunicaron al servicio de emergencias 911 para reportar el accidente, provocando la intervención de paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Al arribar, confirmaron que se trataba de la volcadura de una pipa con material peligroso y al tratar de auxiliar al operador verificaron que ya había fallecido.
Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje respectivo para tratar de determinar las causas que originaron el accidente.
El cuerpo del fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO para la práctica de la necropsia.