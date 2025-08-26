¡Tras un cateo domiciliario fue detenido “El Mijis”, vendedor de drogas en Aguascalientes!

Fue vinculado a proceso, pero lo enfrentará en libertad

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto conocido como “El Mijis”, que se dedicaba a la venta de drogas en Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector Estación, fue detenido tras un cateo domiciliario y vinculado a proceso, aunque lo enfrentará en libertad.

El acusado dijo llamarse Víctor Alejandro “N”.

Habitaba una casa en la calle Juan de Padilla en dicho fraccionamiento, que fue identificada como un punto de venta de drogas.

El agente del Ministerio Público obtuvo una orden de cateo para revisar la finca y durante la diligencia elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a “El Mijis”, a quien se le aseguraron ocho gramos de sustancia granulada, presumiblemente crystal.

El arrestado fue presentado ante el juez de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la variante de venta.

No obstante, no fue encarcelado y hará frente al juicio en la libertad, con la condición de presentarse cada 15 días a firmar en la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UEMCSA), la prohibición de salir del estado y la separación inmediata de su domicilio.

El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.