¡Tras ser arrollado por un camión urbano motociclista murió en “Las Huertas”!

Por pasar un tope a exceso de velocidad cayó al paso de la unidad de transporte público

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motociclista falleció en calles de la colonia Insurgentes luego de que pasó a exceso de velocidad un tope y cayó al paso de un camión urbano, que le pasó por encima.

El trágico accidente sucedió el lunes 22 de septiembre, minutos antes de las diez de la noche, sobre la avenida Convención Huertas casi esquina con calle Cesáreo Castro.

El fallecido respondió al nombre de Héctor Montes Esparza, de 50 años de edad.

A bordo de una moto Vento, en color blanco y con placa de circulación 30CRX8 de Aguascalientes, se desplazaba por Convención Huertas de poniente a oriente.

Según la versión de algunos testigos, circulaba a exceso de velocidad y al llegar al tope no frenó, por lo que al pasarlo perdió el equilibrio y cayó al piso, en el carril contrario.

Desafortunadamente, en esos precisos instantes, de oriente a poniente, se desplazaba el camión urbano con número económico 1072, un Mercedes Benz de la línea YoVoy de la ruta 9, con placas A-04091-A, el cual le pasó por encima y le provocó una muerte instantánea.

El conductor de la unidad de transporte público, Juan Ignacio Flores, de 40 años, nada pudo hacer por arrollar al motorista y a bordo del propio camión esperó la intervención de las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la escena y confirmaron la muerte del motociclista.

Oficiales de la Policía Vial intervinieron en el hecho y detuvieron al chofer del urbano para deslindar responsabilidades, además de que aseguraron los dos vehículos involucrados.

El cuerpo del finado fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.