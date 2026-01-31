¡Tras sufrir una caída en el distribuidor vial norte motociclista murió!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motociclista sufrió una caída en el distribuidor vial norte, en el bulevar a Zacatecas y la avenida Siglo XXI, lo que le costó la vida mientras recibía atención médica en el Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

Néstor Pérez, de 49 años de edad, fue quien falleció a causa de un traumatismo múltiple, según el resultado de la necropsia que se le practicó.

El accidente sucedió el pasado viernes, alrededor de las nueve y media de la mañana.

Tripulaba una motocicleta Italika Vort-X, de 300 centímetros cúbicos, en color blanco con franjas rojas, en la que circulaba de norte a sur por la salida a Zacatecas, por el carril central.

Al transitar por la parte superior del puente, en el cruce con Siglo XXI, una pipa pasó muy cerca de él, por lo que perdió el control del manubrio hacia la izquierda y se impactó contra el muro de concreto para finalmente caer al piso.

Paramédicos de un cuerpo de rescate acudieron a auxiliarlo para luego trasladarlo al citado hospital, donde finalmente dejó de existir.

La mañana de este sábado la Fiscalía General del Estado informó sobre su fallecimiento, por lo que elementos de Servicios Periciales acudieron al nosocomio para levantar su cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense.