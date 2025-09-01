¡Tras sufrir una volcadura conductor de una camioneta falleció en Fresnillo!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- El conductor de una camioneta falleció tras de que sufrió una salida de camino y posterior volcadura en esta localidad.

El accidente sucedió la tarde del sábado 30 de agosto sobre la carretera federal 45, a la altura del entronque de la comunidad San José de Lourdes, en Fresnillo.

El operador, durante su tránsito por dicha vialidad perdió el control del volante, lo que ocasionó que abandonara la cinta asfáltica y se volcara.

Al lugar acudieron oficiales de la Guardia Nacional división caminos, que encontraron la camioneta a un costado de la carretera y al conductor ya sin vida, por lo que realizaron el peritaje respectivo, presumiendo que el exceso de velocidad fue la causa principal del accidente.

Poco después arribaron elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.