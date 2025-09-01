¡Por violación sentenciaron a 38 años de prisión a un sujeto en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Humberto “N”, quien fue declarado penalmente responsable del delito de violación.

El juez dictó una pena de 38 años tres meses de prisión, además del pago de multa y de la reparación del daño a favor de la víctima.

Los hechos ocurrieron entre los meses de noviembre y diciembre del año 2016 en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas de San Jorge, donde el acusado aprovechó que se encontraba a solas con la víctima para atacarla sexualmente.

Esta situación se repitió en diversas ocasiones, causando un grave daño a la integridad de la persona afectada.

Tras recibir la denuncia correspondiente, una agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la materia inició las indagaciones para reunir las pruebas necesarias que permitieran esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del señalado.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales intervino en el caso, realizando los peritajes y estudios especializados que resultaron fundamentales para sustentar la acusación presentada ante el juez de Control.

De igual forma, elementos de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo las labores operativas para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Humberto “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal.

Durante las distintas audiencias, la agente del Ministerio Público expuso pruebas testimoniales, periciales y científicas que fueron valoradas por el juez, quien determinó que existían suficientes elementos para dictar una sentencia condenatoria.

Con base en las pruebas presentadas y en el análisis jurídico, se impuso la pena de 38 años tres meses de prisión, además de la obligación del pago de una multa y de la reparación del daño en beneficio de la víctima.