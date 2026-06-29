¡Tras sumersión en bordo de San Francisco de los Romo policías rescataron y estabilizaron a menor de 9 años!

Oficiales de la Policía Metropolitana lograron reanimar al niño, encontrado inconsciente fuera del agua

El infante fue trasladado grave al Hospital 3 del IMSS por paramédicos del ISSEA

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Policías metropolitanos auxiliaron a un menor de 9 años que sufrió sumersión en un bordo ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Monteverde, en el municipio de San Francisco de los Romo, la mañana del domingo 28 de junio.

A las 08:35 horas se alertó a los servicios de emergencia que el niño había sido rescatado inconsciente del cuerpo de agua situado en la avenida Génova esquina con calle Huexotla de dicha zona habitacional.

Los elementos de la Policía Metropolitana, conformada por oficiales estatales y municipales de San Francisco de los Romo, Jesús María y Aguascalientes, arribaron de inmediato y encontraron al menor fuera del agua, sin respuesta, por lo que iniciaron las maniobras de primeros auxilios.

Minutos después paramédicos del ISSEA, a bordo de la ambulancia ECO-453, continuaron la atención prehospitalaria y lograron estabilizarlo, detectando que aún presentaba agua en los pulmones.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado en estado grave al Hospital General de Zona número 3 del IMSS.

En el lugar de los hechos, la madre del menor, Heidi “N”, de 30 años, informó que permitió que su hijo ingresara al bordo para jugar con otra persona.

Momentos después lo vio agitar los brazos pidiendo ayuda antes de hundirse.

Ella misma ingresó al agua para rescatarlo y al ponerlo a salvo solicitó apoyo inmediato a los servicios de emergencia.