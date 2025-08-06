¡Tras un choque contra una camioneta un joven motociclista murió en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven motociclista murió de un fuerte golpe en la cabeza tras protagonizar un desigual choque en el municipio de Jesús María, donde colisionó contra una camioneta, cuyo conductor fue detenido por oficiales de la Policía Estatal para deslindar responsabilidades.

El accidente sucedió el sábado 2 de agosto sobre la avenida Paseo de los Chicahuales, en J.M.

Diego David Díaz, de 28 años de edad, fue quien perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital Miguel Hidalgo.

Al momento de los hechos tripulaba una moto Italika DM200, modelo 2023, en colores negro y verde.

Al circular por la vialidad mencionada se impactó contra la puerta derecha de una camioneta Mazda CX3, tipo panel, en color gris, conducida por Claudio Iván, de 44 años de edad.

Paramédicos del ISSEA de la ambulancia ECO-488 se encargaron de brindarle los primeros auxilios al motorista, al que le diagnosticaron lesiones de gravedad y lo canalizaron al HMH para su atención.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María tomaron conocimiento del choque, aunque policías estatales aseguraron al operador de la camioneta para presentarlo ante el agente del Ministerio Público.

Con el paso de los días el estado de salud de Diego David se agravó hasta que el pasado martes falleció.

Elementos de Servicios Periciales acudieron al hospital para levantar su cuerpo y trasladarlo al SEMEFO, donde se le practicó la necropsia y se determinó que murió de un traumatismo craneoencefálico.