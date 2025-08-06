¡Suman 8 detenidos de una célula criminal que operaba en Asientos, Aguascalientes!

Entre ellos el líder del grupo

AGUASCALIENTES, AGS.- Una célula criminal que operaba en el municipio de Asientos fue desarticulada por las corporaciones policiales, que detuvieron a ocho de sus integrantes, entre ellos el sujeto señalado como el líder del grupo.

Se trata de J. Jesús G.C.

Los otros detenidos, cuyas identidades no se revelaron públicamente, son seis sujetos y una mujer, señalados como “halcones”, es decir, vigilantes-informantes de la organización criminal.

Los operativos que originaron sus arrestos comenzaron la tarde del pasado sábado 2 de agosto en la comunidad de Villa Juárez, en Asientos.

Oficiales de la Policía Municipal de dicha cabecera atendieron reportes sobre detonaciones de arma de fuego y lograron la detención de cinco individuos en la plaza Palmitas.

Al operativo se sumaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, así como el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

A los arrestados se les aseguró una camioneta en la que viajaban, una subametralladora Uzi calibre 9 milímetros, con las que habían efectuado los disparos, dos drones así como dosis de crystal y cocaína.

Los detenidos fueron identificados como informantes de un grupo delictivo, conocidos como “halcones”, y se estableció que los drones los utilizaban para realizar labores de vigilancia y apoyo logístico sobre sus actividades delictivas.

Poco después fue arrestado el mencionado J. Jesús G.C., que fue identificado como el jefe de una célula criminal en Asientos.

Los seis detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado a disposición del agente del Ministerio Público junto con todo lo que se les aseguró.

Posteriormente, el martes 5 de agosto, derivado de unos cateos efectuados precisamente en Asientos, se detuvo a otros dos presuntos integrantes de la misma célula, un sujeto y una mujer.

A la fémina se le aseguró un cargador para la subametralladora Uzi que les fue confiscada a los primeros cinco detenidos.

La pareja también fue remitida a la Fiscalía Estatal para su investigación.