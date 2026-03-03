¡Tras un enfrentamiento a balazos en el Club Campestre San Carlos capturaron a 4 presuntos delincuentes!

Además, se les aseguraron armas de fuego largas y cortas, así como un vehículo

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras un enfrentamiento a balazos y un operativo que inició en Pabellón de Arteaga y terminó en territorio de Jesús María, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de la Fiscalía General del Estado lograron la captura de cuatro presuntos delincuentes, tres hombres y una mujer, así como el aseguramiento de armas de fuego largas y cortas.

Oficialmente, la Fiscalía Estatal reportó el arresto de tres personas y el decomiso de un vehículo, asegurando que durante la movilización no se registraron detonaciones de arma de fuego y que no hubo muertos ni lesionados de ninguno de los dos bandos.

Los hechos sucedieron el lunes 2 de marzo, alrededor de la una de la tarde, y comenzaron en el Club Campestre San Carlos, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Los agentes ministeriales de la AEIC arribaron a dicho residencial para cumplimentar una orden de cateo en un domicilio.

En la residencia objeto de la diligencia, al parecer, se encontraban seis personas, que al percatarse del arribo de los policías investigadores los agredieron con disparos de armas de fuego larga y corta.

Los elementos repelieron la agresión, iniciándose así el enfrentamiento.

Durante el intercambio de disparos dos sospechosos abandonaron el domicilio y huyeron pie a tierra hacia el monte.

Otros dos abordaron un automóvil Peugeot, en color negro y con placas de circulación de Zacatecas, en el que escaparon a toda velocidad por la carretera federal 45 Norte, hacia el sur, en tanto que en la casa permaneció una pareja, un sujeto y una mujer.

Los agentes de Investigación los aprehendieron y les aseguraron, a cada uno, un arma de fuego larga.

Otros elementos fueron en persecución de los ocupantes del Peugeot y solicitaron refuerzos, por lo que a la movilización se unieron más elementos de la Policía de Investigación así como de otras corporaciones.

Sobre la Panamericana Norte, en el entronque a Valladolid, Jesús María, justo frente a lo que fueron las instalaciones de la gasolinería Santa Fe, los sospechosos chocaron contra una patrulla y tuvieron que detener su huida.

El auto sufrió daños en la parte frontal y uno de los dos sujetos permaneció en la cabina, por lo que fue detenido y se le aseguró un arma de fuego larga.

El otro individuo descendió del carro y se dio a la fuga corriendo, pero metros más adelante fue alcanzado y detenido por agentes ministeriales y oficiales de la Policía Estatal.

Al registrarlo, oculta en sus genitales le descubrieron un arma de fuego corta, que se le aseguró.

Los cuatro detenidos, junto con todas las armas confiscadas, fueron trasladados a la Fiscalía a disposición del agente del Ministerio Público para ser investigados.

Los agentes agredidos, con apoyo de otros policías, desplegaron un operativo en las inmediaciones del citado Club Campestre San Carlos para tratar de localizar a los otros dos sospechosos que escaparon, pero no fueron ubicados.

Al final de los operativos se reportó que no hubo víctimas mortales ni lesionados producto del enfrentamiento ni de las persecuciones.

VERSIÓN DE LA FISCALÍA ESTATAL

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado dio a conocer su versión de lo ocurrido:

“La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa sobre los hechos registrados en el municipio de Jesús María, donde integrantes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal desplegaron un operativo derivado de un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de personas sospechosas.

Al arribar al lugar señalado, los agentes detectaron a una persona que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva y emprendió la huida, apoderándose de un vehículo marca Peugeot, color negro, con placas de circulación del estado de Zacatecas, iniciándose de inmediato una persecución para evitar su escape y salvaguardar la integridad de la población.

Durante el seguimiento táctico, al operativo se sumaron diversas unidades de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y Municipales, reforzando el despliegue estratégico.

La persecución se extendió hasta la carretera 45 Norte, a la altura del entronque a Valladolid, donde el vehículo en fuga impactó una unidad oficial.

Tras la colisión, los agentes lograron la detención en flagrancia de la persona, además durante el operativo fueron detectadas dos personas más, quienes fueron aseguradas y presentadas conforme a los protocolos de actuación policial.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Cabe hacer mención que durante el operativo, no se registró ninguna detonación de arma de fuego.

La institución informa que, derivado de estos hechos, no se registraron elementos policiales lesionados y reitera su compromiso firme con la seguridad y el combate frontal a la delincuencia en la entidad”.