¡Tras una caída en una carretera estatal motociclista murió en Loreto!

LORETO, ZAC.- Un motociclista murió tras de que sufrió una caída en una carretera estatal en esta localidad.

La tragedia se registró el domingo 26 de abril, poco después de las seis de la tarde, en la carretera que conduce de la cabecera municipal de Loreto a la comunidad El Lobo.

Testigos reportaron el accidente a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos, que revisaron al motorista y confirmaron su deceso.

El cuerpo sin vida quedó a varios metros de distancia de la motocicleta de bajo cilindraje y que terminó obstruyendo de manera parcial uno de los carriles de circulación.

El área fue acordonada para que elementos de Servicios Periciales realizaran las diligencias correspondientes y trasladaran el cuerpo del fallecido al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.