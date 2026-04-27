¡Tras choque de su motocicleta contra una palmera en San José de Gracia adolescente perdió la vida!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adolescente perdió la vida tras una semana de agonía a causa de las graves lesiones con que resultó tras de que al viajar en una motocicleta se estrelló contra una palmera en el municipio de San José de Gracia.

El jovencito fue identificado como Alan Axel Chávez G., de 15 años de edad.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales revelaron que el accidente sucedió el sábado 18 de abril del presente.

El quinceañero conducía la motocicleta y transitaba por la calle principal del citado municipio, pero por causas desconocidas perdió el control del manubrio y se fue a impactar fuertemente contra una palmera.

A causa del violento encontronazo resultó lesionado de gravedad y fue trasladado a recibir atención médica al Hospital del ISSSSTE, pero no logró sobrevivir y el sábado 25 de abril la Fiscalía General del Estado informó su fallecimiento.

Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense por elementos de Servicios Periciales, donde se le practicó la necropsia y se determinó que pereció a causa de un traumatismo craneoencefálico.