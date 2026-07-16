¡Tras volcadura de una camioneta en la 45 Norte hombre sufrió amputación parcial de una pierna!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre resultó gravemente lesionado con la amputación parcial de una de sus piernas, tras protagonizar un fuerte accidente tipo volcadura de la camioneta que conducía.

El accidente tuvo lugar el miércoles 15 de julio, alrededor de las tres de la tarde, sobre la carretera federal 45 Norte, en los límites de los municipios de San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.

La víctima, de entre 30 a 35 años de edad, traía a su cargo una camioneta Ford Transit, de carga, en color blanco, que terminó recostada sobre su toldo.

El conductor transitaba por la Panamericana en aparentes condiciones normales, pero por causas desconocidas perdió el control del volante de manera repentina, lo que ocasionó que la unidad de motor se volcara y quedara con las llantas apuntando al cielo.

Otros automovilistas se aproximaron a ayudar al hombre y poco después arribaron paramédicos del ISSEA, que se encargaron de brindarle los primeros auxilios.

Al operador lo hallaron tendido sobre la cinta asfáltica y al valorarlo le apreciaron lesiones de gravedad, entre ellas la amputación parcial de la pierna derecha.

A bordo de una ambulancia lo trasladaron al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social para su pronta atención médica y al que ingresó en estado delicado.

Oficiales de la Guardia Nacional arribaron a la escena para abanderar el sitio y evitar otros accidentes, además de que realizaron los peritajes respectivos para esclarecer los motivos que originaron la volcadura.

La camioneta de carga, que sufrió daños materiales estimados en varios miles de pesos, fue retirada de la zona con apoyo de una grúa y remolcada a una pensión para su resguardo.