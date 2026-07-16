¡Durante disputa por deuda de vehículo balearon a “El Bolillo” en Las Ánimas!

Sujetos llegaron a su casa a cobrar una deuda y uno disparó contra la víctima

Fiscalía Estatal procesó la escena y aseguró un casquillo percutido calibre 9 milímetros

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Un hombre identificado como Hugo Armando “N”, de 38 años, conocido como “El Bolillo”, fue herido de un balazo en una pierna luego de que varios sujetos arribaron a su domicilio en la comunidad Las Ánimas, en Pabellón de Arteaga, para cobrarle una deuda por la venta de un vehículo.

La agresión se registró el miércoles 15 de julio, alrededor de las nueve de la noche, afuera del domicilio del baleado en la calle Luis Moya.

Los sujetos llegaron en un vehículo negro y abordaron al hombre para exigirle el pago pendiente.

Durante la discusión, familiares de “El Bolillo” salieron a la calle y el intercambio subió de tono.

En ese momento, uno de los individuos sacó un arma calibre 9 milímetros y le disparó en la pierna izquierda, hiriéndolo en la rodilla.

La lesión presentó orificios de entrada y salida.

Tras el ataque, los agresores escaparon en el vehículo negro, presumiblemente con rumbo a San Francisco de los Romo.

Los familiares del agredido solicitaron apoyo y paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital General de Pabellón de Arteaga para su atención médica.

En el sitio se localizó un casquillo percutido calibre 9 milímetros, asegurado como indicio.

Personal de la Fiscalía General del Estado, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron las diligencias y procesaron la escena.