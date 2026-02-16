¡Un hombre muerto y dos mujeres lesionadas dejó choque entre un tráiler y dos camionetas en Sombrerete!

SOMBRERETE, ZAC.- Un choque en el que se vieron involucrados un tráiler y dos camionetas dejó un saldo de un hombre muerto y dos mujeres lesionadas, que terminaron hospitalizadas.

El sábado 14 de febrero, minutos después de las siete de la noche, los servicios de emergencia recibieron reportes sobre un accidente en la carretera federal 45 Sombrerete-Fresnillo, cerca del entronque a la comunidad del Arenal.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Sombrerete se movilizaron al sitio y al arribar confirmaron la magnitud del choque múltiple.

En la colisión participaron un tráiler Kenworth Kenmex, en color blanco y con placas de circulación de transporte federal, que transportaba semilla de trigo y cuyo conductor se dio a la fuga; una camioneta Toyota Tundra, modelo 2001 y con placas de Zacatecas, conducida por Javier Agustín, de 52 años, que iba acompañado de Juana Patricia, de 40; y una Chevrolet, modelo 2003, en color blanco e igualmente con placas de Zacatecas, que era manejada por Jorge Jesús, a quien acompañaba Minerva, de 50 años de edad.

Al revisar a los ocupantes de las dos camionetas constataron que Javier Agustín ya no presentaba signos vitales y que Juana Patricia y Minerva presentaban golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, por lo que las trasladaron al hospital comunitario para su atención médica.

En el caso de Jorge Jesús se determinó que había salido ileso del percance.

Al lugar de los hechos arribaron oficiales de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, así como agentes de la Policía de Investigación, que quedaron a cargo de las pesquisas para esclarecer los hechos, y elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.