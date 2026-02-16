¡Capturaron a dos sujetos que intentaban obligar a personal de un antro a vender droga para un grupo delictivo!

Tras un reporte al 911, agentes de la Fiscalía y de la Policía Municipal capturaron a los individuos que amedrentaron a empleados del bar “Rock´Sí” para exigir el control de la venta de narcóticos en el lugar; ambos fueron hallados con sustancias ilícitas y ya enfrentan cargos ante el Ministerio Público

AGUASCALIENTES, AGS.- Una llamada de auxilio al servicio de emergencias 911 derivó en la captura de dos sujetos y el inicio de una investigación por presunta extorsión y delitos contra la salud en el establecimiento denominado bar “Rock´Sí”, ubicado en la avenida de la Convención de 1914 Poniente.

De acuerdo con los reportes oficiales, la alerta se activó a las 21:00 horas del viernes 13 de febrero.

Empleados del lugar señalaron que horas antes, alrededor de las 19:30, tres sujetos se presentaron en el bar identificándose como miembros de un cartel delictivo.

Los individuos amedrentaron y violentaron físicamente a dos trabajadores, exigiendo que el establecimiento vendiera sustancias ilícitas para su organización o, en su defecto, permitiera que ellos realizaran la venta directa en el inmueble.

Tras la negativa, los sujetos se retiraron advirtiendo que regresarían para hablar con el propietario.

Ante la gravedad de las amenazas, el propietario del bar acudió de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente.

Mientras el afectado rendía su declaración, elementos investigadores se desplegaron en el bar ubicado en la colonia Gómez.

En el sitio, los agentes observaron el arribo de un vehículo Volkswagen, con placas de circulación de Jalisco, del cual descendieron dos hombres que intentaron ingresar por el área de escaleras del establecimiento.

Al mismo tiempo, el personal del bar alertó vía radio que los sujetos habían regresado preguntando insistentemente por el gerente o el jefe de meseros.

Pese a que el lugar celebraba un evento privado con acceso restringido, los sospechosos se mostraron agresivos e insistentes para entrar.

Fue en ese momento cuando elementos de la Fiscalía, con apoyo de Seguridad Pública Municipal, interceptaron a quienes dijeron llamarse David Roberto “N” y Jorge Emilio “N”.

Al ser cuestionados, ambos cayeron en diversas contradicciones; aseguraron haber llegado en un servicio de transporte privado (Uber), versión que fue desmentida por los agentes que presenciaron su llegada en el vehículo particular.

Tras realizarles una revisión corporal, las autoridades localizaron entre sus pertenencias varios envoltorios con una sustancia granulada, con las características propias de la droga crystal.

Aunque los empleados señalaron que estos dos sujetos no eran los mismos que acudieron en la primera visita de la tarde, el modus operandi coincide plenamente con la línea de investigación sobre grupos delictivos dedicados a la extorsión de comerciantes para obligarlos a distribuir narcóticos.

Como resultado de este despliegue operativo las autoridades confirmaron la detención de David Roberto “N” y Jorge Emilio “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud tras hallarles envoltorios con una sustancia granulada presumiblemente ilícita. Asimismo, la Fiscalía General del Estado ha integrado estos hechos a una línea de investigación especializada en extorsión y amenazas a comerciantes, derivado de la denuncia formal interpuesta por el propietario del bar “Rock´Sí”, con el fin de determinar la relación de los detenidos con el grupo delictivo que intentó forzar la venta de narcóticos en el establecimiento.