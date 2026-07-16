¡Uno de los dos sicarios que ejecutaron a un automovilista en el Pintores Mexicanos ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Érik “N”, imputado por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, como resultado de las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos suscitados en marzo del 2026.

De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia inicial, los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2026, cuando presuntamente el imputado, en compañía de otra persona del sexo masculino, se trasladó a pie al fraccionamiento Pintores Mexicanos, en la ciudad de Aguascalientes, donde la víctima se encontraba en el asiento del conductor de un vehículo color blanco.

Las investigaciones establecen que al tener a la vista al hoy occiso, presuntamente ambos sujetos sacaron armas de fuego y realizaron múltiples detonaciones en contra de la víctima para posteriormente darse a la fuga del lugar.

Como consecuencia de las lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego la víctima perdió la vida en el sitio.

Tras el reporte de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente.

De manera coordinada, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal llevaron a cabo actos de investigación de campo y gabinete que permitieron obtener la identidad del probable responsable de los hechos.

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra de Érik “N”, misma que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal, quienes lo pusieron a disposición del órgano jurisdiccional para el desarrollo de su proceso penal.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control valoró los datos de prueba presentados por la Representación Social y dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará con las diligencias necesarias para el fortalecimiento de la investigación.