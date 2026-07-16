¡Tras cateo domiciliario cayó otro vendedor de drogas en la Insurgentes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Ramses “N”, imputado por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia inicial, el 9 de julio de 2026 personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal acudió a un domicilio ubicado en la colonia Insurgentes, en la ciudad de Aguascalientes, en cumplimiento de una orden de cateo emitida por el juez de Control, esto tras recabar información relevante a través de labores de campo y gabinete, realizadas por varias semanas.

Durante la ejecución de la diligencia, elementos adscritos a la Policía de Investigación Criminal localizaron al imputado en el momento en que presuntamente realizaba actos de posesión de narcótico.

En el lugar fue asegurada una bolsa plástica translúcida que contenía en su interior 50 dosis de una sustancia granulada al tacto, misma que fue observada, fijada y asegurada por la autoridad al momento del ingreso al inmueble.

Posteriormente, el indicio fue sometido a análisis por un perito químico forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, quien determinó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina.

Tras la puesta a disposición del detenido, el agente del Ministerio Público integró los datos de prueba correspondientes y presentó el caso ante la autoridad judicial, a fin de solicitar la continuación del proceso penal en contra de Ramses “N”.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control valoró los datos de prueba expuestos por la Representación Social y dictó auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará con las diligencias necesarias para el fortalecimiento de la investigación.