¡Vehículo ligado a robos con violencia en Aguascalientes fue asegurado; hay dos detenidos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una intensa movilización policial se registró en la comunidad San Antonio de Peñuelas, al sur de la ciudad, luego de que el helicóptero Halcón 1 de la Policía Municipal detectara un vehículo presuntamente relacionado con diversos robos cometidos en la ciudad.

El operativo culminó sobre la avenida Revolución, donde elementos municipales interceptaron un automóvil Chevrolet Spark, en color blanco, cuyas placas de circulación del estado de Jalisco estaban cubiertas con una mica reflejante, presuntamente para evitar su detección por las cámaras del C5i.

En el lugar también se aseguró una segunda unidad que se encontraba a punto de enganchar el Spark tras sufrir una falla mecánica.

Según las autoridades, dicho vehículo pertenecería a un mecánico que aparentemente intentaba auxiliar al conductor para continuar su trayecto hacia Jalisco.

La Policía Municipal confirmó la detención de dos personas y el aseguramiento de ambos automóviles, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial trascendió que el Spark habría sido utilizado en robos con violencia tanto a casas habitación como a comercios en la capital.

Las autoridades continúan con las indagatorias para deslindar responsabilidades.