¡Tras accidente en Encarnación de Díaz murieron el hijo del exgobernador Luis Armando Reynoso y su prometida!

La camioneta en que viajaban sufrió una volcadura en la autopista Aguascalientes-León; el chofer resultó con lesiones graves

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JAL.- Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, y su prometida María Paulina Ibarra Ancer, murieron tras la volcadura de la camioneta en que viajaban en esta localidad.

El chofer de la unidad resultó gravemente lesionado y a bordo del helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes fue trasladado al Hospital Miguel Hidalgo de esa entidad a recibir atención médica.

El accidente sucedió el viernes 8 de agosto, alrededor de las cinco y media de la tarde, en la autopista Aguascalientes-León, a la altura del kilómetro 84+100, cerca de la caseta de entrada a Encarnación de Díaz, Jalisco.

Luis Armando, de 39 años, y María Paulina, de 33, originaria de Monterrey, Nuevo León, se casarían en el mes de noviembre en Cancún, Quintana Roo.

El chofer y escolta del hijo del exgobernador fue identificado como Miguel Ángel González Contreras.

La camioneta en que se accidentaron era una Honda Pilot Black Edition, en color blanco y con placas de circulación para personas con discapacidad, con número 11ADD de Aguascalientes.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades que intervinieron en el hecho, la pareja viajaba hacia Aguascalientes por la autopista mencionada.

A causa de la intensa lluvia, la cinta asfáltica se encontraba mojada y al pasar sobre un charco de agua el chofer perdió el control del volante.

La camioneta abandonó la carretera y se volcó.

Detrás de ellos iban otros escoltas, que fueron testigos del accidente y se encargaron de solicitar ayuda a los servicios de emergencia, que al llegar encontraron ya sin vida a Luis Armando Reynoso López y a María Paulina Ibarra Ancer.

A Miguel Ángel le diagnosticaron lesiones de gravedad, por lo que se solicitó el apoyo de la SSPE de Aguascalientes para que en el helicóptero Fuerza 1 fuera trasladado hasta al Hospital Hidalgo para su pronta atención.

Enterado de lo sucedido, el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, que ocupó el cargo entre 2004 y 2010, se trasladó hasta el lugar de los hechos.

Elementos del cuerpo de Bomberos y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron del rescate de los cuerpos de las víctimas mortales, que quedaron al interior de la camioneta.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco quedó a cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.