¡Violenta riña en el fraccionamiento Reencuentro deja cuatro oficiales heridos!

Los uniformados fueron emboscados con piedras y botellas tras atender un reporte de riña colectiva con detonaciones de arma de fuego.

Dos elementos de la corporación permanecieron privados de su libertad por casi una hora durante los disturbios.

AGUASCALIENTES, AGS.– Una intervención policial ante un reporte de riña colectiva derivó en una violenta agresión contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en el fraccionamiento Reencuentro. El enfrentamiento, que incluyó el uso de objetos contundentes y el reporte de diversas detonaciones por arma de fuego, dejó un saldo de cuatro uniformados lesionados y momentos de alta tensión tras la retención temporal de dos efectivos.

Los hechos se desencadenaron aproximadamente a las 20:50 horas, cuando el servicio de emergencias 911 recibió alertas sobre una gresca en la que participaban más de veinte personas en la calle De La Torre, cerca del número 230. Reportantes, señalaron haber escuchado varias detonaciones por arma de fuego en la zona, lo que motivó el despliegue de unidades policiales hacia el cruce de la calle Felicidad y la avenida Del Rey.

Al arribar al sitio en la unidad 617, los oficiales fueron recibidos con hostilidad por una multitud que comenzó a lanzarles piedras, botellas de vidrio y cuadros de bicicleta. A pesar de descender con escudos antidisturbios, los agentes se vieron superados en número. Ante el riesgo inminente y tras observar a varios compañeros heridos, el oficial Francisco Javier «N» se vio obligado a realizar un disparo de advertencia al aire con el fin de dispersar a los agresores y permitir la extracción segura del personal.

En cuanto al estado de salud de los elementos, se informó que Rodrigo Ignacio «N» presenta traumatismo craneoencefálico y contusión nasal, mientras que Francisco Javier «N» resultó con una herida en la mano y una posible fractura en el pie. Por su parte, Eduardo Alberto «N» sufrió una contusión en el párpado y la oficial Adriana Deyanira «N» reportó lesiones leves en la mano derecha. Tres de los gendarmes permanecen bajo observación en el Hospital General de Zona No. 2, mientras que la oficial fue trasladada a la Clínica 10 del IMSS.

Finalmente, se dio a conocer que, durante el disturbio, un grupo de rijosos privó de su libertad a dos elementos de la corporación durante casi una hora. La Fiscalía General del Estado ya cuenta con el reporte de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes por las lesiones, los daños causados y la retención ilegal de los servidores públicos.