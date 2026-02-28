¡Violento asalto a repartidor de Coca‑Cola en Norias de Paso Hondo!

Tres sujetos armados interceptaron a un repartidor que acababa de surtir una tienda en la zona.

Los agresores lo golpearon, lo despojaron de 30 mil pesos y de sus pertenencias personales.

AGUASCALIENTES, AGS.- Un repartidor de refrescos fue despojado de aproximadamente 30 mil pesos y agredido por tres sujetos armados cuando salía de surtir un establecimiento en la comunidad de Norias de Paso Hondo.

Siendo las 13:50 horas del día 27 de febrero, se recibió un reporte al servicio de emergencia 911 sobre un asalto con violencia en la calle Alcatraz, a la altura del número 538, donde se ubica la tienda “Frank”. El informe señalaba que el trabajador de la empresa Coca‑Cola ya se disponía a subir al camión y depositar el efectivo en la caja fuerte cuando fue interceptado por tres individuos, dos de ellos portando arma corta y el tercero un machete, quienes dijeron pertenecer a un grupo delictivo.

De acuerdo con los primeros datos, los agresores amagaron al empleado, lo golpearon y lo sometieron mediante amenazas, logrando despojarlo de aproximadamente 30 mil pesos en efectivo, correspondientes a las ventas generadas durante su jornada laboral. Además, le quitaron una mochila que contenía una bocina, su cartera y su teléfono celular.

Tras el robo, los responsables huyeron con rumbo desconocido. Testigos indicaron que se dirigieron hacia la carretera que conecta con San Luis Potosí, sin que se confirmara si escaparon a pie o en algún vehículo.

Elementos de la Policía Municipal y servicios de emergencia acudieron al lugar para auxiliar al trabajador, quien presentó mareos y una crisis nerviosa derivada de la agresión. Paramédicos lo atendieron en el sitio sin requerir traslado. Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda y continúan con las investigaciones para ubicar a los responsables. (FOTO AI)