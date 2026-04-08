¡Visita Leo Montañez a vecinos de Lomas del Mirador II!

AGUASCALIENTES, AGS.- Las y los habitantes del fraccionamiento Lomas del Mirador II recibieron la visita del presidente municipal Leo Montañez, quien realizó un recorrido por las diferentes calles para escuchar de primera mano las necesidades de la población, así como para identificar diversas áreas de oportunidad en la prestación de servicios públicos.

Leo Montañez señaló que todas las solicitudes recabadas durante esta jornada son canalizadas a las áreas correspondientes para darles seguimiento con el propósito de dar respuesta oportuna a cada una de ellas.

Refrendó su compromiso de seguir trabajando en equipo con la sociedad para hacer de Aguascalientes una mejor ciudad para vivir.

Los vecinos reconocieron la importancia de que las autoridades municipales acudan a sus colonias y fraccionamientos, ya que estas acciones facilitan la comunicación y genera confianza en la atención de sus peticiones; además, manifestaron su interés por continuar participando en la mejora de su entorno.