¡Policías de Jesús María se capacitan en salud mental y atención a crisis!

JESÚS MARÍA, AGS.- Con el objetivo de fortalecer su desempeño y la atención a la ciudadanía, personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María participó en el Taller de Prevención del Suicidio impartido por el DIF Estatal, lo anterior, como parte de la campaña “Jesús María Nos Une”.

Durante la capacitación se destacó la importancia de la salud mental y el autocuidado, así como el desarrollo de habilidades clave como la escucha activa, la empatía y la validación emocional, fundamentales para atender situaciones de crisis de manera oportuna y humana.

Al ser las y los policías municipales los primeros respondientes ante emergencias, resulta fundamental que cuenten con la preparación adecuada para identificar señales de alerta y actuar con sensibilidad, contención y criterio en momentos críticos, brindando acompañamiento oportuno a quienes más lo necesitan.

Es por ello que este tipo de formación se traduce en un servicio más cercano, empático y eficaz, fortaleciendo la confianza ciudadana y contribuyendo a una atención integral en beneficio de la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Jesús María reafirma su compromiso con la profesionalización de sus cuerpos de seguridad y la construcción de entornos más seguros y solidarios, convencidos de que la armonía social se fortalece cuando trabajamos unidos, porque en Jesús María nos une el cuidado de la vida.