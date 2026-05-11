¡Ya está en prisión sujeto que baleó y lesionó a su yerno en Refugio de Providencia!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía de Control Regional obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Rogelio “N” por su probable responsabilidad en el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja, alevosía y traición, derivado de hechos registrados en el municipio de Cosío, Aguascalientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2026, cuando el imputado, presuntamente acompañado de otras personas, arribó a un callejón ubicado sobre la calle Insurgentes, en la comunidad Refugio de Providencia.

Las investigaciones establecen que el señalado ingresó hasta el fondo del callejón, lugar donde se encontraba la víctima, quien mantiene un vínculo familiar con el imputado, en compañía de dos personas más.

En ese momento, Rogelio “N” presuntamente amenazó al afectado y posteriormente accionó un arma de fuego corta en diversas ocasiones en su contra.

Como resultado de la agresión, la víctima sufrió una lesión provocada por impacto de proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda, mientras que el imputado y sus acompañantes se retiraron del lugar tras los hechos.

La agente del Ministerio Público llevó a cabo la integración de los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, entre los que se encuentran los peritajes realizados por el Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, con los cuales se sustentó la probable participación del imputado en los hechos delictivos que le fueron atribuidos.

Por su parte, elementos de la Policía de Investigación Criminal realizaron las indagatorias correspondientes, logrando reunir información que permitió obtener y posteriormente cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Rogelio “N”.

Finalmente, durante la audiencia inicial, la jueza de Control resolvió vincular a proceso al imputado, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.