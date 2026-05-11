¡Sujeto que ejecutó a un individuo en el Gómez Portugal fue sentenciado a 27.6 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo sentencia condenatoria en contra de Abraham “N” por su responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, derivado de hechos registrados en el año 2024 en el fraccionamiento Gómez Portugal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2024, entre las 23:00 y las 23:30 horas, cuando la víctima se encontraba al exterior de un domicilio ubicado en la calle Magallanes, en el citado fraccionamiento, momento en el que arribó el hoy sentenciado a bordo de un vehículo marca Hyundai.

Abraham “N” descendió del automotor y accionó un arma de fuego en al menos cuatro ocasiones en contra de la víctima, provocándole heridas penetrantes en cráneo y tórax, lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos; posteriormente, el agresor se dio a la fuga.

Tras el inicio de la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público encabezó las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso, integrando los datos de prueba necesarios para acreditar la probable responsabilidad del imputado en el ilícito referido.

Como parte de las labores de investigación, agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron obtener información relevante que permitió establecer la identidad del señalado, fortaleciendo así las líneas de investigación que derivaron en su judicialización.

De igual manera, personal del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica llevó a cabo diversos estudios y dictámenes en distintas materias, cuyos resultados fueron fundamentales para robustecer la teoría del caso presentada por la Representación Social durante las distintas etapas procesales.

Una vez desahogadas las etapas que contempla el sistema penal acusatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Abraham “N”, imponiéndole una pena de 27 años 6 meses de prisión, además de 325 días multa, equivalentes a la cantidad de 35 mil 285.25 pesos.

En materia de reparación del daño, la autoridad judicial estableció el pago de 38 mil 285.25 pesos y 13 mil 200 pesos, así como la indemnización por muerte y el pago de un tanto por concepto de daño moral respecto de la cantidad que resulte como daño material.