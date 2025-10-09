¡14 detenidos con armamento y otros objetos ilícitos en Fresnillo fue vinculado a proceso!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, obtuvo vinculación a proceso en contra de 14 personas por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior derivado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), quienes al realizar recorridos de vigilancia ubicaron un vehículo en Fresnillo en el que viajaban personas armadas.

Por lo anterior, detuvieron a Omar R., Rigo G., Brian T., Fernando F., Daniela E., Kevin R., Luis Miguel G., Anselmo R., Celso P., Luis G., Daniel E., Héctor S., y dos menores de edad.

A los ahora vinculados se les aseguraron 15 armas de fuego tipo fusil abastecidas con un total de 357 cartuchos, 26 cargadores, 476 cartuchos, seis chalecos balísticos, objetos poncha llantas y un vehículo.

Por estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba que resultaron suficientes para obtener del juez vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa en el Centro Regional de Reinserción Varonil y Femenil, en Cieneguillas, Zacatecas, y tres meses de plazo para la investigación complementaria.

Los menores quedaron en internamiento preventivo.