¡Por el robo al Ayuntamiento de Fresnillo sentenciaron a cuatro años de prisión a dos sujetos!

FRESNILLO, ZAC.- El pasado mes de enero, trabajadores del área de recaudación municipal fueron objeto de un robo con violencia, hecho en el que se les despojó de un recurso público superior a 1.3 millones de pesos.

Ante tal situación, el equipo de investigación de Fresnillo llevó a cabo diversas diligencias precisas que permitieron establecer la identidad de tres personas involucradas, siendo Brandy “N”, Gustavo “N” y Libertad “N”, sujetos que fueron detenidos mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión y llevados ante los tribunales de justicia.

Conforme al avance de la investigación, el 3 de octubre el equipo de investigación logró acreditar la plena responsabilidad de Brandy “N” y Gustavo “N” y obtener una sentencia condenatoria por cuatro años de prisión y sumado a dicha acción se logró la recuperación de 667 mil 191 pesos en favor del erario público de Fresnillo.

Es preciso señalar que respecto a la situación jurídica de Libertad “N”, dicha imputada se encuentra recluida bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, el equipo de investigación de la Vicefiscalía de Fresnillo, al ser exhaustivos en su investigación, logró acreditar la probable participación de Brandy “N” y Gustavo “N” en diversos hechos suscitados en el mineral durante el año 2024, por lo que lograron que ambas personas fueran vinculadas a proceso por el delito de secuestro exprés agravado.