¡Sujeto que disparó a policías y al ser detenido se le aseguró un explosivo y drogas fue vinculado a proceso!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación logró la vinculación a proceso de José Manuel “N” por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa, atentados a la seguridad de la comunidad, cohecho y narcomenudeo en la variante marihuana y metanfetamina con fines de comercio en perjuicio de la sociedad.

Como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria por los hechos ocurridos durante septiembre de este año en la colonia Julián Adame del municipio de Luis Moya.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a José Manuel “N”, quien portaba un arma de fuego larga.

Al notar la presencia de la patrulla, el imputado inició disparos contra los oficiales con la clara intención de atentar contra su vida y huyó.

Fue interceptado metros más adelante, donde se le aseguraron un arma de fuego, cargadores útiles, un artefacto explosivo de fabricación artesanal y narcóticos.