¡27 años de prisión a un violador de Tabasco en procedimiento abreviado!
JALPA, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Jalpa obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado de 27 años de prisión ordinaria así como el pago en reparación del daño, en contra de Juan “N” por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado.
Los hechos sucedieron entre el 15 de febrero y el 7 de marzo del presente año en la colonia El Parque, en el municipio de Tabasco, Zacatecas.