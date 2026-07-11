¡En el helicóptero de la SSP menor lesionada tras agresión fue movilizada al hospital!

ZACATECAS, ZAC.- En atención a una solicitud de apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Unidad de Transporte Aéreo, realizó el traslado urgente de una menor de 11 años de edad que requería atención médica especializada.

La operación se llevó a cabo en coordinación con personal del Hospital Comunitario de Tabasco, donde la menor fue recibida en una ambulancia para posteriormente abordar el helicóptero Black Hawk de la SSP.

La aeronave trasladó a la paciente del hospital del municipio de Tabasco al Hospital General de Zacatecas, donde fue entregada al personal médico para continuar con su atención.

De acuerdo con el reporte, la menor presentaba un estado de salud estable, aunque delicado, derivado de las lesiones ocasionadas tras haber sido agredida.