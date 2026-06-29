¡4.3 años de prisión a traficante de drogas detenido en la zona Centro de Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- A través del Ministerio Público de la Federación, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Aguascalientes obtuvo sentencia de 4 años 3 meses de prisión así como una multa de 9 mil 783 pesos para Carlos “N”, hallado penalmente responsable del delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en la variante de venta.

Carlos “N” fue detenido en calles de la zona Centro del municipio de Aguascalientes, cuando elementos de la Policía Estatal que realizaban sus labores de vigilancia, seguridad y prevención del delito atendieron una denuncia ciudadana.

Al momento de la detención, las autoridades le aseguraron a Carlos “N” un envoltorio de plástico con 76 gramos 5 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, una báscula gramera y 120 pesos en efectivo.