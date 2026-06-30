¡Investigan homicidio en anexo “Un Nuevo Comienzo”; interno murió tras agonía por golpe en la cabeza!

Salomón “N”, de 49 años y originario de Jalisco, ingresó gravemente lesionado al Hospital 2 del IMSS, donde permaneció intubado tras presentar derrames cerebrales

Personal de la clínica de rehabilitación abandonó al paciente en urgencias; la Fiscalía General del Estado mantiene una carpeta de investigación abierta

AGUASCALIENTES, AGS.- Bajo la sospecha de un posible hecho delictivo perpetrado al interior del centro de rehabilitación “Un Nuevo Comienzo”, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación tras el deceso de un interno identificado como Salomón “N”, de 49 años de edad.

El hombre perdió la vida en el Hospital General de Zona número 2 del IMSS tras cuatro días de agonía y a consecuencia de severas lesiones cerebrales que no han sido esclarecidas.

Los primeros reportes indican que el hoy occiso, originario del estado de Jalisco, se encontraba internado desde hace cuatro meses en las instalaciones del citado anexo, ubicado en el predio 2 sin número de la colonia La Estrella, en el municipio El Llano.

La víctima presentaba problemas de adicción desde hacía ocho años, motivo por el cual su familia había decidido ingresarlo en ese lugar con la esperanza de su recuperación.

El viernes 19 de junio la madre de Salomón fue notificada vía telefónica por un sujeto que se identificó como José Antonio, integrante de “Un Nuevo Comienzo”.

Con total hermetismo, el individuo se limitó a informarle que el interno había sido trasladado al hospital general en la capital del estado debido a que “se había sentido mal” y requería estudios médicos.

Sin embargo, fuentes médicas y policiales confirmaron un panorama drásticamente distinto: Salomón “N” fue llevado al nosocomio por el propio personal del centro de rehabilitación, que tras dejarlo en la sala de urgencias se retiró del lugar de manera apresurada, desentendiéndose por completo de su evolución clínica o de los medicamentos requeridos, dejándolo prácticamente a su suerte.

Al arribar al hospital, la madre de la víctima descubrió la gravedad de la situación.

Médicos especialistas le diagnosticaron de ingreso un cuadro crítico consistente en:

• sangrado dentro del tejido cerebral (hemorragia intraparenquimatosa)

• sangrado en el espacio entre el cerebro y el cráneo (hemorragia subaracnoidea)

• Traumatismo craneoencefálico severo derivado de un fuerte golpe en la cabeza

Debido al estado crítico y a la severa inflamación del cerebro, el paciente tuvo que ser intubado de inmediato.

Tras una batalla de cuatro días en el área de cuidados intensivos el personal médico notificó su fallecimiento a las 23:00 horas del lunes 22 de junio.

Fue minutos después de la medianoche del martes 23 de junio cuando el área de Trabajo Social del nosocomio notificó formalmente el deceso a las autoridades ministeriales.

Al lugar acudió personal del Instituto de Ciencias Forenses y peritos criminalistas de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde la necropsia de ley determinará con exactitud científica las causas, fecha y hora del deceso.

La hermana de la víctima, Noemí “N”, realizó la identificación formal del cuerpo ante los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La familia exigió una investigación exhaustiva y transparente en contra de los directivos y encargados de “Un Nuevo Comienzo”, ya que el fuerte golpe en la cabeza que le costó la vida a Salomón no coincide con un malestar ordinario, lo que apunta a una probable agresión física o negligencia criminal dentro del confinamiento.

Las indagatorias por parte de las autoridades continúan desde el mismo 19 de junio para deslindar responsabilidades y determinar la identidad de los agresores, así como la posible omisión de auxilio por parte del personal del anexo que abandonó a la víctima en el hospital.