¡Tras varios días de agonía murió joven automovilista que se accidentó sobre el segundo anillo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven que se accidentó sobre el segundo anillo al estrellar su automóvil contra un objeto fijo murió en el hospital privado MAC tras varios días de agonía.

Se trata de José Manuel Rodríguez, que contaba con 27 años de edad.

El accidente sucedió el domingo 21 de junio en las avenidas Aguascalientes y Fundición.

El veinteañero conducía un vehículo en color rojo y se desplazaba por el segundo anillo, pero debido a que la cinta asfáltica se encontraba mojada por la lluvia perdió el control del volante y se impactó de lleno contra un objeto fijo.

El frente del coche quedó totalmente destrozado y José Manuel sufrió lesiones graves, por lo que fue trasladado al citado hospital para su debida atención médica.

No obstante, no logró sobrevivir y este lunes la Fiscalía General del Estado confirmó su muerte.

Al nosocomio privado acudieron elementos de Servicios Periciales para levantar su cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia y se concluyó que falleció de un traumatismo craneoencefálico.